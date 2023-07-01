Дачникам рассказали, как не погубить урожай и здоровье удобрениями

Часто дачники, желая увеличить свой урожай, использую удобрения. Однако если переборщить с, на первый взгляд, безвредными веществами, можно погубить не только овощи и фрукты, но и здоровье. Для того, чтобы рассада была как на картинке и самочувствие не оставляло желать лучшего, стоит ознакомиться с простыми правилами пользования удобрениями.

Чем может навредить удобрение?

Существуют органические и минеральные удобрения. Первые состоят из навоза, компоста, перегноя, птичьего помета, то есть из безопасных веществ. Вторые — из химических соединений и подразделяют на азотные, фосфорные, калийные и комплексные, рассказали в Роспотребнадзоре.

Минеральные удобрения могут вызвать аллергию как во время обработки, так и после. Пары веществ могут оседать на одежде и продуктах, из-за чего также могут попасть в организм. Под особой угрозой дети и животные — они слишком активны и иногда вовремя не удается уследить за ними.

Как обезопасить себя и близких?

Приобретать стоит те удобрения, которые предназначены для использования на даче. Также во время обработки нужно надевать средства индивидуальной защиты и не превышать норму расхода средства, указанную в инструкции.

Кроме того, не стоит замешивать составы в посуде для еды. Нельзя проводить обработки удобрениями во время беременности или кормления, также стоит заниматься подкормкой растений не в присутствии детей или животных. После работы с удобрениями тщательно вымыть руки и открытые участки тела, сменить рабочую одежду. Удобрения нужно спрятать в недоступное для детей место.