В Петербурге холодной водой залило улицу Танкиста Хрустицкого

В Петербурге холодной водой залило улицу Танкиста Хрустицкого
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 июля, на улице Танкиста Хрустицкого случилась авария на объекте сетей снабжения. На участке разлилась холодная вода, из-за чего на время была изменена схема движения общественного транспорта.

Корректировки коснулись автобусов по маршруту №89, который пролегает через указанную улицу. В настоящее время движение все же удалось наладить и вернуть на прежние трассы. Об этом рассказали в пресс-службе «Организатора перевозок»‎.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты. Все последствия разлива холодной воды на улице Танкиста Хрустицкого в северной столице России должны устранить уже в ближайшее время. Причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге проезд по участку улицы Есенина закрыли на неопределенный срок из-за продления ремонтных работ на дорогах.

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