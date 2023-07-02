Проезд по участкам улицы Есенина в Петербурге закрыли на неопределенный срок

В Санкт-Петербурге на улице Есенина все еще не завершили начавшийся ремонт дорожного покрытия. Более того, в воскресенье, 2 июля, стало известно, что работы продлили на неопределенный срок.

Из-за ремонта закрывается движение транспорта на участке улицы Есенина от проспекта Луначарского до Поэтического бульвара. Ограничения будут действовать для всех видов транспорта, включая общественный. На неопределенный срок вносятся изменения в трассы маршрутов автобуса № 251 и троллейбуса № 13.

Автобусы №251 пустят от конечной остановки «Проспект Культуры» по действующей трассе до улицы Есенина. Позднее транспорт выйдет на Поэтический бульвар и дойдет до конечной остановки «Метро «Выборгская». Об этом рассказали в пресс-службе «‎Организатора перевозок»‎.

Троллейбусы №13 будут ходить по действующей трассе только до остановки «Площадь Мужества».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге КАД у Выборгского шоссе полностью перекроют в обе стороны движения сразу на месяц.