Двоих подозреваемых в телефонном мошенничестве задержали в Ленобласти

В Выборгском районе Ленинградской области сотрудникам полиции удалось выйти на 20-летних молодого человека и девушку, которые подозреваются в мошенничестве. Злоумышленники разводили местных пенсионеров по телефону по схеме «родственник попал в ДТП».

Предполагается, что задержанные могут быть причастны к двум случаям таких махинаций. Подозреваемые обманули двух пожилых женщин в возрасте 82 и 83 лет. Общая сумма ущерба составила 195 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас против горожан возбуждены уголовные дела. Разбирательство продолжается, позднее по делу должен будет состояться суд. Также идет череда проверок по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вышли на подозреваемого в мошенничестве по схеме «родственник попал в ДТП».