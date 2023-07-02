Нетрезвый иностранец устроил битье машин на улице в Петербурге

Нетрезвый иностранец устроил битье машин на улице в Петербурге
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина одного из сопредельных государств. Мужчина в состоянии алкогольного опьянений из хулиганских побуждений решил побить машины в Московском районе города на Неве.

От рук иностранца серьезно пострадал автомобиль Toyota RAV 4. Припаркованному транспорту разбили стекло водительской двери.

На происходящее отреагировал местный правоохранитель. Он не позволил правонарушителю скрыться и задержал его на месте случившегося. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позднее иностранца доставили в территориальный отдел полиции. Сейчас разбирательство по факту происшествия продолжается.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на проспекте Авиаконструкторов женщина попала под трамвай.

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