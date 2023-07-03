На умные счетчики в Петербурге потратят 200 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге планируют массово закупить приборы для интеллектуальной системы учета электрической энергии. Умные счетчики предварительно должны поставить в 2023-2024 годах.

На указанные цели потратят почти 200 миллионов рублей. Из этих денег 173 миллиона пойдет на приобретение более 14 тысяч приборов учета. Остальные средства направят на роутеры и коммуникационные шлюзы. Соответствующая документация уже размещена в открытом доступе на официальном портале госзакупок.

Заказчиком выступает АО «Петербургская сбытовая компания». Заявки по открытому тендеру принимаются до 17 июля. Позднее будет выбрана подрядная организация, которая займется закупкой и поставкой. Конечная стоимость работ по договору может быть изменена.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге крупную сумму денег потратят на оповещение об опасности в мирное и военное время.