На умные счетчики в Петербурге потратят 200 миллионов рублей

На умные счетчики в Петербурге потратят 200 миллионов рублей
Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Санкт-Петербурге планируют массово закупить приборы для интеллектуальной системы учета электрической энергии. Умные счетчики предварительно должны поставить в 2023-2024 годах.

На указанные цели потратят почти 200 миллионов рублей. Из этих денег 173 миллиона пойдет на приобретение более 14 тысяч приборов учета. Остальные средства направят на роутеры и коммуникационные шлюзы. Соответствующая документация уже размещена в открытом доступе на официальном портале госзакупок.

Заказчиком выступает АО «Петербургская сбытовая компания». Заявки по открытому тендеру принимаются до 17 июля. Позднее будет выбрана подрядная организация, которая займется закупкой и поставкой. Конечная стоимость работ по договору может быть изменена.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге крупную сумму денег потратят на оповещение об опасности в мирное и военное время.

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На умные счетчики в Петербурге потратят 200 миллионов рублей
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