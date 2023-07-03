Уроженец Петербурга ограбил таксиста на проспекте Энергетиков

Уроженец Петербурга ограбил таксиста на проспекте Энергетиков
Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга правоохранительные органы разбираются с грабежом с применением насилия. Возле жилого дома по проспекту Энергетиков 22-летний уроженец культурной столицы России напал на таксиста и ограбил его.

Изначально молодой человек вызвал такси через приложение и попросил водителя довезти его до дома. Доехав до места назначений петербуржец избил водителя и вынес из салона автомобиля мобильный телефон.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Сейчас со всем произошедшим разбираются. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Уголовное дело по факту случившегося уже было возбуждено. Материалы в настоящее время направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прохожий напал на молодую девушку и заставил ее оформить кредит на крупную сумму денег.

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