Петербуржец напал на молодую девушку и заставил ее оформить кредит

В Выборгском районе Санкт-Петербурга вечером в субботу, 1 июля, мужчина напал на 18-летнюю девушку возле жилого дома по проспекту Энгельса. Неизвестный ударил прохожую и вынудил ее оформить кредит через мобильное приложение.

Злоумышленник подошел к петербурженке сзади, схватил ее за шею, а другой рукой закрыл рот и нос. После этого был нанесен удар по голове. Далее мужчина затащил потерпевшую в автомобиль, где заставил ее вязать заем в банке на сумму почти в 360 тысяч рублей. Банк отклонил операцию.

Позднее 28-летний мужчина отпустил девушку, а сам скрылся. Через некоторое время его удалось задержать. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас уже возбуждено уголовное дело по части разбоя. Разбирательство продолжается.

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