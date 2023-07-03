«Зенит» продлил контракт с вратарем Даниилом Одоевским

Футбольный клуб Санкт-Петербурге «Зенит» продлил контракт с вратарем Даниилом Одоевским. Новое соглашение рассчитано вплоть до конца сезона 2026-2027.

Контракт уже подписали обе стороны. Сотрудничество ФК с Одоевским продолжится. Об этом рассказали в пресс-службе «Зенита».

Напомним, что 20-летний футболист был заявлен за клуб «Зенит-2» в сентябре 2019 года. Дальше его профессиональное развитие продолжилось.

Даниил дебютировал за основной состав «Зенита» в мае 2021 года. Тогда в гостевом матче 30-тура чемпионата России против «Тамбова» он встал в ворота с первых минут матча. Позднее юноша успешно отыграл еще череду значимых игр.

Ранее сообщалось, что нападающий футбольного клуба Санкт-Петербурга «Зенит» Малком в вернулся в расположение российской команды из Бразилии. Спортсмена уже торжественно поздравили с рождением сына.