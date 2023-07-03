В Адмиралтейском и Кировском районах Петербурга проведут испытания теплосети

В Санкт-Петербурге во вторник, 4 июля, пройдут испытания на теплосети. Работы запланированы в двух районах города — Адмиралтейском и Кировском.

На участках уже постепенно начали подготовку к отопительному сезону, поэтому по городу и проводят подобные ремонтные работы. Специалисты пытаются устранить ряд нарушений, которые могут привести к трудностям в теплоснабжении петербуржцев зимой.

Во время проведения испытаний на теплосетях жителям северной столицы следует придерживаться ряда простых правил. Горожан просят не приближайтесь к месту вытекания воды и обходить огражденные территории стороной. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Также нельзя подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива, ущерб застрахован.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге две полосы движения закроют на внешнем кольце КАД.