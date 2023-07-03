Суд Петербурга отказал соавтору либретто в иске против Мариинского театра

Суд Петербурга отказал соавтору либретто в иске против Мариинского театра
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Жительница Санкт-Петербурге обратилась в Октябрьский районный суд с иском к ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр». Заявительница требовала прекратить использование либретто балета Ф. Амирова «Тысяча и одна ночь» без ее согласия.

В театре не указывали ее имя в качестве соавтора либретто к данному балету. Это и стало причиной подачи иска в суд. Также женщина хотела взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.

Разбирательство коснулось постановки, которая прошла еще летом 2020 года. Ответчик возражал против удовлетворения иска и отметил, что использовал другое либретто. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд встал на сторону ответчика. Соавтор либретто получила отказ в возмещении ущерба и введение запретов на исполнение постановки.

Ранее сообщалось, что театру Санкт-Петербурга запретили использовать песню Виктора Цоя.

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