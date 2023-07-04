На Малой Садовой установили первую «умную» остановку общественного транспорта

На Малой Садовой установили первую &#171;умную&#187; остановку общественного транспорта
Фото: Baltphoto

Остановка общественного транспорта, оснащенная камерой видеонаблюдения и системой «Говорящий город», которая помогает маломобильным петербуржцам, появилась на Малой Садовой улице, д. 3/54.

В Петербурге установили «умную» остановку общественного транспорта, которая позволит повысить безопасность в городе. Как отметили в пресс-службе вице-губернатора Станислава Казарина, остановка появилась по адресу: улица Малая Садовая, 3/54.

Отмечается, что это пилотный проект, который «направлен на обеспечение безопасности жителей Санкт-Петербурга». Для этого здесь установили камеры, которые следят за пассажирами и территорией вокруг павильона. Встроенный динамик сообщит в случае опасности о чрезвычайной ситуации, а система «Говорящий город» позволит маломобильным горожанам через смартфон прослушать информацию об остановке и приближающемся транспорте.

Ранее стало известно, что в Петербурге подписали закон о курортном сборе.

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