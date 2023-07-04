Переезд «Газпрома» в «Лахта центр» обеспокоил владельцев крупных БЦ Петербурга

Переезд «Газпрома» в «Лахта центр» обеспокоил владельцев крупных БЦ Петербурга
Фото: Baltphoto

Ремонт в «Лахта центре» подходит к концу, из-за чего сотрудники «Гаспрома» начинают освобождать арендованные офисы. Такое массовое «переселение» может выплеснуть на рынок БЦ Петербурга 210 тысяч освободившихся «квадратов».

Собственники крупных бизнес-центров в Петербурге приготовились искать новых арендаторов, которые смогут заменить уходящих сотрудников «Гаспрома». Как отмечает издание «Мойка78», собственники коммерческих помещений могут лишиться якорных арендаторов, что освободит на рынке 210 тысяч «квадратов».

Надвигающееся переселение сотрудников «Гаспрома» связано с финишной прямой в плане ремонта в главной точке компании в Петербурге — в «Лахта центре». Небоскреб практически готов к приему всех сотрудников корпорации. В стенах здания уже прошел совет директоров компании, что говорит о близящемся переезде.

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