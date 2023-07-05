Гендиректором агентства ТАСС назначили автора докфильмов про Крым и Путина

Постановлением правительства новым руководителем агентства ТАСС назначен Андрей Кондрашов. Он занял пост ушедшего бывшего гендиректора Сергея Михайлова.

В информационном агентстве ТАСС случились кадровые перестановки. Согласно постановлению правительства, которое 5 июля подписал председатель ведомства Михаил Мишустин, новым генеральным директором ТАСС назначен журналист Андрей Кондрашов.

«Сергей Михайлов освобождён от должности генерального директора холдинга по собственному желанию», — уточняют в правительстве.

Кондрашов является автором документальных фильмов «Крым. Путь на Родину» и «Путин». Он также вел программы «Вести» и «Вести недели». С 2018 году занимал должность заместителя генерального директора ВГТРК.

Ранее Мишустин подписал постановление об увеличении выплат некоторым пенсионерам.

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