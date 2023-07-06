В Петербурге будут судить серийных угонщиков люксовых автомобилей

В Санкт-Петербурге в скором времени перед судом предстанут серийные похитители люксовых автомобилей. Разбирательство по возбужденным уголовным делам уже завершено, так что материалы направили в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

По версии следствия, местный житель и уроженец Ставропольского края организованно похищали дорогие автомобили в период с марта 2021 года по апрель 2022 года. Позднее мужчины использовали фиктивные государственные регистрационные знаки, чтобы скрыть свои преступления.

Всего группой было угнано пять машин общей стоимостью больше 13 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Окончательного приговора для обвиняемых ждут жители не только города на Неве, но и Смоленской и Тульской областей. Жители этих регионов тоже пострадали от рук злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге у вратаря СКА угнали автомобиль за три миллиона.