В Санкт-Петербурге переименуют остановки общественного транспорта

В Санкт-Петербурге в июле переименуют остановки общественного транспорта. Для автобусных маршрутов № 54 и 57 «‎Касимовская улица» будет называться «‎Метро «Волковская» уже с 7 июля.

На маршруте № 74 «‎Днепропетровская улица» с ближайшей пятницы станет «‎Прилукской улицей». Об этом рассказали в пресс-службе «‎Организатора перевозок».

Также в городе на Неве появятся и новые остановки. В режиме «‎по требованию» будут действовать остановка «Санино» на маршруте № 329 и остановка «Коттеджный поселок «Лесная привилегия‎» на маршруте № 446. Еще часть дополнительных остановок введут на маршрутах № 446 и 547.

В ответственной компании петербуржцам напомнили, что для пользования остановками «‎по требованию» необходимо заранее уведомить водителя. Для этого в салонах автобусов размешены специальные кнопки.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге закрытие проезда троллейбусов по Белградской улице продлили на две недели.