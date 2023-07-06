В Санкт-Петербурге переименуют остановки общественного транспорта

В Санкт-Петербурге в июле переименуют остановки общественного транспорта. Для автобусных маршрутов № 54 и 57 «Касимовская улица» будет называться «Метро «Волковская» уже с 7 июля.
На маршруте № 74 «Днепропетровская улица» с ближайшей пятницы станет «Прилукской улицей». Об этом рассказали в пресс-службе «Организатора перевозок».
Также в городе на Неве появятся и новые остановки. В режиме «по требованию» будут действовать остановка «Санино» на маршруте № 329 и остановка «Коттеджный поселок «Лесная привилегия» на маршруте № 446. Еще часть дополнительных остановок введут на маршрутах № 446 и 547.
В ответственной компании петербуржцам напомнили, что для пользования остановками «по требованию» необходимо заранее уведомить водителя. Для этого в салонах автобусов размешены специальные кнопки.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге закрытие проезда троллейбусов по Белградской улице продлили на две недели.