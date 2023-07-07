Стоимость бензина Аи-92 достигла рекордной отметки на петербургской бирже

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена бензина Аи-92 в очередной раз обновила свой исторический рекорд. Стоимость топлива по итогам торгов пятницы составила почти 59 тысяч рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подорожал на 0,16% до 58 912 рублей за тонну. Только во вторник показатель побил рекорд осени 2021 года, и сейчас цена вновь ползет вверх.

Также увеличилась и стоимость марки Аи-95. Цена этого бензина возросла на 0,58% и составила 65 999 рублей. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,38% и подорожало до 51 939 рублей за тонну, пишет РИА Новости.

Сжиженные углеводородные газы (СУГи) наоборот потеряли в цене по итогам пятничных торгов. Их цена снизилась на 1,19% до 22 046 рублей.

Ситуация остается нестабильной. Напомним, что биржевые цены на бензин в России серьезно колеблются и за весну и прошедшую часть лета 2023 года уже побили все рекорды.

Ранее сообщалось, что по России упали цены на продукты.