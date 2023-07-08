Патриарх Кирилл осветил храм в поселке Солнечное

В День семьи, любви и верности патриарх Московский и всея Руси Кирилл осветил храм Петра и Февронии Муромских в поселке Солнечное.

В субботу, 8 июля, когда христиане вспоминают историю Петра и Февронию Муромских, в Курортном районе Петербурга в поселке Солнечное осветили недавно достроенный храм. Выполнил такую важную процедуру патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Освещение стало символичным. Храм, названный в честь святых, стал частью Церкви в день День семьи, любви и верности. Покровителями праздника считаются Петр и Феврония Муромские.

«Всех приветствую и поздравляю с освящением этого храма. Всякий раз, когда наступали летние каникулы, я проживал здесь, неподалёку от Солнечного. Все сокрушались, что ближайшим храмом было Шувалово», — отметил патриарх. Его слова передает агентство РИА Новости.

Ранее в Петербурге задержали настоятеля храма за попытку похитить мужа прихожанки.