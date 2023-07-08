В Ленинградском зоопарке отметят День капибары

В Петербурге 10 июля пройдет День капибары. Мероприятия в честь необычного и очень дружелюбного зверька проведут на территории Ленинградского зоопарка.

В Ленинградском зоопарке 10 июля пройдет День капибары. Как рассказали в пресс-службе, посетителей ждут викторины, конкурсы, мастер-классы и другие активные мероприятия. Будут разыгрываться призы и памятные подарки.

Самим капибарам также достанется угощение — в 12:00 им вручат вкусные подарки в вольере рядом с жирафов, а в 12:30 — в вольере напротив «Тропического дома».

Капибара — это полуводное травоядное млекопитающее из подсемейства водосвинковых. В последнее время это животное особенно стало популярно в Интернете, поскольку пользователи отмечают их невозмутимый нрав и способность уживаться со всеми животными.

Ранее стало известно, что в лесах Петербурга и Ленобласти появились лисички и опята.