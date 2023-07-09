Крепким семьям с детьми могут начать раздавать землю под строительство домов

Крепким семьям с детьми могут начать раздавать землю под строительство домов
Фото: Baltphoto

Семьям с детьми, которые более десяти лет прожили в браке, могут начать бесплатно выдавать участок под строительство дома. Поправки планируется внести в Госдуму.

Депутаты Госдумы от ЛДПР решили выдвинуть новое предложение по улучшению жилищных условий российских семей. Как рассказали в пресс-службе партии агентству ТАСС, семьям, которые прожили более десяти лет вместе и воспитали детей, могут предоставить бесплатно земельный участок под индивидуальное строительство.

«Проект поправок планируется к внесению в Государственную думу после получения заключения правительства РФ в течение 30 дней», — отмечают в ЛДПР.

Нововведения предполагают, что в России удастся уйти от строительства бесконечных многоэтажек и перейти на малоэтажную застройку.

Ранее школы и детский сад пообещали построить жителям трех районов Петербурга.

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Крепким семьям с детьми могут начать раздавать землю под строительство домов
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