Крепким семьям с детьми могут начать раздавать землю под строительство домов

Семьям с детьми, которые более десяти лет прожили в браке, могут начать бесплатно выдавать участок под строительство дома. Поправки планируется внести в Госдуму.

Депутаты Госдумы от ЛДПР решили выдвинуть новое предложение по улучшению жилищных условий российских семей. Как рассказали в пресс-службе партии агентству ТАСС, семьям, которые прожили более десяти лет вместе и воспитали детей, могут предоставить бесплатно земельный участок под индивидуальное строительство.

«Проект поправок планируется к внесению в Государственную думу после получения заключения правительства РФ в течение 30 дней», — отмечают в ЛДПР.

Нововведения предполагают, что в России удастся уйти от строительства бесконечных многоэтажек и перейти на малоэтажную застройку.

Ранее школы и детский сад пообещали построить жителям трех районов Петербурга.