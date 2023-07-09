Балконный снайпер с пневматикой выстрелил в гуляющую жительницу Красносельского района

В Красносельском районе мужчина с балкона своей квартиры решил открыть «охоту» по прохожим. Жертвой такого хулигана стала 46-летняя женщина — ей потребовалась медицинская помощь.

Утром 8 июля в полицию обратились жители Красносельского района, которые увидели, как неизвестный стреляет с балкона дома 21 по проспекту Кузнецова.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Им оказался 44-летний мужчина, который, перебрав с алкоголем, преднамеренно выстрелил из пневматического пистолета из окна своей квартиры в сторону проходящей мимо женщины. Пострадавшая получила легкий вред здоровью и обратилась в больницу.

«Подозреваемый привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.1 КРФ об АП (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в полиции.

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