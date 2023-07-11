Градозащитники Петербурга выступают против сноса флигеля дома Фокина

Градозащитники Петербурга выступают против сноса флигеля дома Фокина
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

В Санкт-Петербурге во вторник, 11 июля, приступили к снову дворового флигеля Дома Фокина 1833 года постройки. За здание, расположенного на Мясной улице, уже вступились местные градозащитники. Активисты бьют тревогу и просят остановить уничтожение сооружения.

Работы проводят перед началом масштабной реставрации. Здание является объектом культурного наследия, его хотят восстановить. Градозащитники бунтую по той причине, что новый дворовый корпус будет серьезно отличаться от своего исторического вида. Об этом написали в телеграм-канале «SOS СПб СНОС».

Над лицевым корпусом будет возвышаться полукруглая крыша. Также ее свяжут с главным корпусом остекленной галереей-переходом. По мнению активистов, такое дизайнерское решение просто не впишется в общую тематику улиц.

Ранее сообщалось, что депутаты Санкт-Петербурга разработали новые штрафы за перепланировку квартир.

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Градозащитники Петербурга выступают против сноса флигеля дома Фокина
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