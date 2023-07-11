Петербургским студентам заплатят за «толерантность»

Петербургским студентам заплатят за «толерантность»
Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Санкт-Петербурге во вторник, 11 июля, утвердили премии для студентов за победу в конкурсе исследовательских работ по проблематике формирования толерантной среды в городе. Всего учащиеся местных вузов смогут получить от 10 до 30 тысяч рублей.

Между победителями распределят 36 премий. Деньги достанутся за лидерство в одной из четырех номинаций, среди которых оказались психология, социология, культурология и педагогика. Участвовать могут только студенты очной формы обучения.

Объем финансирования на указанный цели составил 720 тысяч рублей. В каждой номинации будет по три премии по 10, 20 и 30 тысяч рублей каждой. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По данным пресс-службе городской администрации, таким образом за «толерантность» петербургским студентам доплачивают уже с 2007 года. Также наиболее успешные проекты горожан реализуют.

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