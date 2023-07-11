Цена на бензин Аи-92 бьет рекорды четвертый день подряд

В европейской части России биржевая цена бензина марки «Регуляр-92» во вторник, 11 июля, вновь достигла исторического максимума. Показатель бьет рекорды уже четвертый день подряд.

Во вторник стоимость бензина Аи-92 достигла 59,551 тысячи рублей за тонну. Цена увеличилась на 0,4% всего за сутки: в понедельник, 10 июля, был установлен предыдущий ценовой максимум в 59,198 тысячи рублей за тот же объем топлива. Такие данные представлены на официальном портале Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Также подорожал и бензин Аи-95. Его стоимость увеличилась на 0,2% до 66,096 тысячи рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,4% до 52,088 тысячи рублей, а топочного мазута — на 5,7%, до 19,500 тысяч.

Подешевел сниженный углеводородный газ, но только на Урале и в Сибири. Здесь его цена упала на 4% и составила только 16,791 тысячи рублей за тонну.

Ранее сообщалось, что по России на рынке «вторички» замедлился рост цен.