Грузовик с землей сбил «Ниву» и влетел в магазин в Пикалево

Грузовик с землей сбил &#171;Ниву&#187; и влетел в магазин в Пикалево
Фото: Baltphoto

Сотрудники полиции организовали проверку после ДТП в Пикалево Ленобласти. Там «МАЗ» столкнулся с «Нивой», после чего большегруз влетел в магазин на улице Металлургов.

Утром 12 июля посетители магазина на улице Металлургов в Пикалево Бокситогорского района стали свидетелями и непосредственными участниками ДТП между грузовиком и легковушкой.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, водитель, управляя автомобилем «МАЗ», груженым землей, по неустановленной причине врезался в «Ниву». После большегруз въехал в здание одного из супермаркетов.

«В результате ДТП водитель грузового автомобиля в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Других пострадавших нет», — рассказали в полиции.

В настоящий момент проводится проверка, все детали и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге на детской площадке задержали двух ранее судимых стрелков.

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