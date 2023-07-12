Грузовик с землей сбил «Ниву» и влетел в магазин в Пикалево

Сотрудники полиции организовали проверку после ДТП в Пикалево Ленобласти. Там «МАЗ» столкнулся с «Нивой», после чего большегруз влетел в магазин на улице Металлургов.
Утром 12 июля посетители магазина на улице Металлургов в Пикалево Бокситогорского района стали свидетелями и непосредственными участниками ДТП между грузовиком и легковушкой.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, водитель, управляя автомобилем «МАЗ», груженым землей, по неустановленной причине врезался в «Ниву». После большегруз въехал в здание одного из супермаркетов.
«В результате ДТП водитель грузового автомобиля в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Других пострадавших нет», — рассказали в полиции.
В настоящий момент проводится проверка, все детали и причины произошедшего устанавливаются.
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