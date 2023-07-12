ЦБ выпустил в обращение новые монеты

ЦБ выпустил в обращение новые монеты
Фото: Baltphoto

Банк России запустил в обращение новые монеты номиналом десять рублей. Это памятная «десятка» с изображением «Работника строительной сферы».

В России выпущены миллион памятных монет из серии «Человек труда», которые называются «Работник строительной сферы». Как рассказали в Банке России, на монете номиналом десять рублей изображен рабочий, который занимается кирпичной кладкой. Слева по окружности имеется надпись: «Человек труда».

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — отметили в пресс-службе регулятора.

Ранее в России утвердили введение цифрового рубля. Это третья форма расчета, которая будет использоваться наравне с наличными и безналичными деньгами.

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