Федеральные круглогодичные морские курорты пообещали создать к 2030 году

В России к 2030 году нужно создать круглогодичные федеральные морские курорты, где смогут отдыхать не менее 10 млн туристов в год. Задействованы будут пять морей, а также озеро Байкал.

По поручению президента Владимира Путина в правительстве начали решать вопрос по развитию туризма в России. На этот раз поставлена цель к 2030 году создать новые федеральные морские курорты, которые смогут принять более десяти миллионов россиян.

Как отметили в пресс-службе правительства, особым интересом пользуются Балтийское, Азовское, Черное, Каспийское и Японское моря, а также озеро Байкал.

«Приоритетными курортами могут стать Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток, Хасанский район)», — отметили в правительстве.

Ранее стало известно, что поездки на выходные в Петербург стали менее доступны для россиян.