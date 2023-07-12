Федеральные круглогодичные морские курорты пообещали создать к 2030 году

Федеральные круглогодичные морские курорты пообещали создать к 2030 году
Фото: Baltphoto

В России к 2030 году нужно создать круглогодичные федеральные морские курорты, где смогут отдыхать не менее 10 млн туристов в год. Задействованы будут пять морей, а также озеро Байкал.

По поручению президента Владимира Путина в правительстве начали решать вопрос по развитию туризма в России. На этот раз поставлена цель к 2030 году создать новые федеральные морские курорты, которые смогут принять более десяти миллионов россиян.

Как отметили в пресс-службе правительства, особым интересом пользуются Балтийское, Азовское, Черное, Каспийское и Японское моря, а также озеро Байкал.

«Приоритетными курортами могут стать Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток, Хасанский район)», — отметили в правительстве.

Ранее стало известно, что поездки на выходные в Петербург стали менее доступны для россиян.

море отечественные курорты путешествия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Федеральные круглогодичные морские курорты пообещали создать к 2030 году
Нарушителей ПДД начнут ловить на Невском проспекте
В Сестрорецке провели диагностику магистрального трубопровода ...
ЦБ выпустил в обращение новые монеты
Три человека пропали без вести после ливней в районе Туапсе
Грузовик с землей сбил «Ниву» и влетел в магазин в Пикалево
Росконгресс назвал новые даты ПМЭФ
Автор романа «Невыносимая легкость бытия» скончался в 94 года