Скафандр Пересильд из фильма «Вызов» выставили на торги

Скафандр “Сокол КВ-2”, в котором актриса Юлия Пересильд снималась в фильме «Вызов», решили продать. Цену предоставляют по запросу, отмечая, что лот — уникальная вещь.

Скафандр экипажа миссии «Союз МС-19», в котором в открытом космосе играла актриса Юлия Пересильд для отечественного фильма «Вызов», выставили на продажу. Как указано на сайте Главкосмоса, необычный лот все также годен для эксплуатации. Однако предпочтительнее, чтобы костюм стал экспонатом в музее или пополнил частную коллекцию.

«В комплект скафандра “СОКОЛ КВ-2” входит: аварийно-спасательный скафандр; перчатки; мягкий кожаный шлем; костюм, включающий утепленные носки и бахилы; стартовая обувь (кожаные сапоги серого цвета); сумка для скафандра (полетная); комплект трикотажного белья (фуфайка и кальсоны)», — указано на сайте ведомства.

Цену потенциальному покупателю озвучат по запросу.

Ранее стало известно, что Пересильд затравили космонавты за съемку фильма на МКС.