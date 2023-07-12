СК начал вместо Росприроднадзора беспокоиться за экологию Петербурга из-за Северного намыва

Намывная часть Васильевского острова стала больной темой для местных жителей. Исчезающая береговая линия, рост очередных «человейников» и пыль вызывают вопросы у петербуржцев. На сторону горожан встал Следственный комитет, однако чиновники, похоже, планируют не замечать нарушения.

Следком на страже экологии

Развевающаяся над Васильевским островом пыль не дает дышать горожанам, однако Росприроднадзор отказывался замечать очевидное. Из-за этого у следователей появились вопросы.

«По мнению следствия, согласовывая проект, сотрудники Росприроднадзора должным образом не изучили градостроительные планы земельных участков, не приобщили общественную экологическую экспертизу к материалам, не истребовали результатов инженерных изысканий», — отмечают в пресс-службе Следкома.

При этом компания «Балтморпроект» получила заключение государственной экологической экспертизы о том, что работы не наносят вред окружающей среде.

Петербург пойдет под воду

Однако вред виден невооруженным глазом. «…Строительство сопровождается пылением, вредными выбросами от технологических операций, а также от работы техники и механизмов», — отмечают следователи.

Кроме того, проконсультировавшись со специалистами в области геоэкологии, гидротехники и гидрологии, стражи порядка пришли к выводу, что намыв новых территорий может привести к подтоплениям низменных районов Санкт-Петербурга.

Напомним, что в настоящее время Следком все же смог возбудить уголовное дело против застройщика, однако удалось это не с первой попытки.