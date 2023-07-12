Парк Авиаторов оснастили футбольным полем и детскими площадками

В Петербурге взялись за благоустройство парка Авиаторов. Жители Московского района смогут оценить футбольное поле со специальной травой, памп-трек и тренажеры.

Парк Авиаторов, появившийся в 1966 году в Московском районе на месте бывшего аэродрома, дождался масштабной реконструкции. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на территории зеленой зоны уже появились пешеходные дорожки, специальная велосипедная трасса с «горками» в виде естественных возвышенностей, а также футбольное поле с пятым поколением травы.

Напомним, что ранее территория парка была арендована обществом «Трудовые резервы», которое планировало построить здесь теннисную академию. Однако местные жители не пожелали терять парк ради нового спортивного объекта. Теперь территория переоборудуется под новые запросы — помимо площадок появляются скамейки, тренажеры, а также новые деревья.