В Петербурге устроили рейды по «отлову» продавцов сувениров

В разгар туристического сезона сотрудники ККИ проверяют уличных торговцев, которые занимают городскую территорию без разрешений. Под очередной «прицел» попались продавцы сувениров.

В Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) вместе с Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) провели рейд в Центральном районе. Как рассказали в пресс-службе ведомства, он оказался весьма удачным.

Так, были найдены четыре точки, где незаконно продавалась сувенирная продукция. У уличных торговцев, работающих без разрешений, изъяли оборудование и почти 600 различных матрешек, шапок, футболок и других сувениров. Теперь нарушители получат штрафы.

Ранее стало известно, что Петербург стал самым популярным городом среди туристов-нарушителей.