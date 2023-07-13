Прокуратура в Петербурге вынесла обвинение по делу о хищении 191 млн рублей из бюджета

В Петербурге вынесли обвинение трем участникам организованной группы, которые похитили из бюджета страны 191 млн рублей. Руководителя одного из предприятий при этом объявили в международный розыск.

В Петербурге обвинили в мошенничестве в особо крупном размере главу регионального отдела закупок ООО «Артис-агро Экспорт», гендиректора ООО «Прогресс-1» и фактического руководителя этой организации.

Как рассказали в пресс-службе петербургской прокуратуры, злоумышленники предоставили налоговые декларации с неправильными данными. После фигуранты подали заявление на возмещение НДС, после чего получили из федерального бюджета 191 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд.

«Уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Артис-агро Экспорт» выделено в отдельное производство, мужчина объявлен в международный розыск», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что после проверок бюджета Петербурга возбудили 14 уголовных дел.