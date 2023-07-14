Петербуржцам расширили круг доступных в автоматическом режиме госуслуг

В Санкт-Петербурге местные МФЦ начали тестировать постамат, с помощью которого горожане смогут получать ряд госуслуг в автоматическом режиме. Сейчас в таком оборудовании уже доступно 36 процедур.

В постаматах можно получить некоторые документы. Пока такое оборудование размещено только одно: во флагманском центре госуслуг на Васильевском острове. Если постаматы будут работать успешно и обзаведутся популярностью, их могут внедрить повсеместно.

Сейчас при оформлении услуг можно выбрать, как забрать полученные документы. Если выбрать постамат, то бумаги можно будет забрать из специальной ячейки после получения смс-оповещения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге рассказали о «‎перекидывании» нагрузки с пяти закрывающихся МФЦ на новые точки.