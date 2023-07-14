Петербуржцев будут судить за незаконную банковскую деятельность

В Санкт-Петербурге утвердили обвинительное заключение против организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. В настоящее время все материалы по возбужденному уголовному делу переданы в суд для дальнейшего разбирательства по существу.

В ходе проверок удалось установить, что преступная деятельность велась с марта 2019 года по октябрь 2021 года. В это время злоумышленники подделывали документы и без лицензии занимались банковскими вопросами.

На их уловки попадались как физические лица, так и юридические. От них нарушители получали доход в 12% суммы переводов. По итогу так петербуржцы заработали больше 38 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

В конечном итоге на нарушение вышли, против нелегалов возбудили уголовное дело. В скором времени им придется предстать перед судом.

Ранее сообщалось, что сотрудник банка в Санкт-Петербурге незаконно оформлял на клиентов карты и заработал 16 миллионов рублей.