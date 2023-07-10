Сотрудник банка в Петербурге незаконно оформлял на клиентов карты и заработал 16 миллионов рублей

В Петроградском районе Санкт-Петербурге утвердили обвинительное заключение против сотрудника банка, который мошенническими схемами заработал 16 миллионов рублей. В скором времени мужчине придется предстать перед судом.

Выяснилось, что петербуржец с апреля по сентябрь 2022 года на должности ведущего менеджера по продажам в одном из крупных банков нелегально оформлял банковские карты на клиентов. Он имел доступ ко всей информации пользователей, поэтому спокойно от их имени оставлял заявки на открытие нового счета.

Так горе-работник оформил карты на 11 граждан, обналичил деньги и получил больше 16 миллионов рублей. По итогу на его схемы вышли. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Сейчас уголовное дело о мошенничестве против горожанина передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге телефонный мошенник случайно нарвался на настоящего следователя и получил срок.