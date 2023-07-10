В Петербурге телефонный мошенник случайно нарвался на настоящего следователя

В Петербурге телефонный мошенник случайно нарвался на настоящего следователя
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге местного жителя признали виновным в случаях телефонного мошенничества и покушении на него. Горожанин попался полиции, когда случайно позвонил бабушке настоящей следовательницы.

Осужденный разводил пенсионеров, проживающих в Калининском, Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском и Петродворцовом районах. В общей сложности от них он получил 2,3 миллиона рублей по схеме «родственник попал в ДТП».

Финальным для злоумышленника оказался случай, когда тот пришел за деньгами к жительнице Кронштадта, в гости к которой очень кстати зашла внучка, являющаяся сотрудником следственных органов. Девушка застала мошенника, когда тот уже забирал все сбережения пенсионерки. После такого мужчину доставили в отдел полиции. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

В отношении горожанина уже прошел суд, на котором против него утвердили обвинительный приговор. В качестве наказания мужчина получил срок лишения свободы на три года и восемь месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что В Ленинградской области задержали двоих подозреваемых в телефонном мошенничестве.

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