В Петербурге появится бронзовый ангел в память о скульпторе Романе Шустрове

В Санкт-Петербурге на Матисовом острове установят нового бронзового ангела в память о скульпторе Романе Шустрове. Солисты Мариинского театра провели благотворительный концерт «Доля ангела» в поддержку такого проекта.

Установить скульптуру предложила солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Анна-Мария Матис. На такую идею откликнулись еще многие. Звезды оперной и балетной сцены города на Неве решили поддержать решение.

К акции присоединилась Мисс Вселенная и телеведущая — Оксана Федорова. По словам Федоровой, инициатива очень хорошая и красивая, поэтому проект обязательно нужно воплотить в жизнь. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Бронзового ангела украсят беретом, а в руках его расположится ветряк. Скульптуру планируют открыть уже 30 июля — в день рождения Романа Шустрова.