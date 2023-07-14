В ЗАГСе назвали самые популярные у петербуржцев имена для детей

Стало известно о том, как чаще всего называют новорожденный детей в Санкт-Петербурге. В первом полугодии 2023 года рейтинг значительно изменился, если сравнивать с прошлым годом.

Среди мужских имен однозначным лидером оказался Александр. Он пришел на смену Михаила, который лидировал в прошлом году. Также в ТОП имен для мальчиков вошли привычные для россиян Максим и Артем. Набирает популярность имя Марк. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По данным пресс-службы Комитета по делам ЗАГС, у девочек неизменное лидерство остается за Софией и Анной. В текущем году Алиса обогнала Марию, а пятое место заняла Ева. Дальше идут Василиса и Полина.

Несмотря на то, что по России наблюдается тенденция, чтобы давать детям необычные имена, в ТОПах рейтингов их пока нет. Лидерские места пока занимают вполне традиционные имена.