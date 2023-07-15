Петербургские многодетные семьи могут получить бесплатную няню для ребенка

Петербургские многодетные семьи могут получить бесплатную няню для ребенка
Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Санкт-Петербурге для многодетных семей предусмотрена необычная льгота в виде бесплатной няни для ребенка. Такой проект называется «Социальная няня».

Помощь по уходу за ребенком можно получить через Комитет по социальной политике. Если появится необходимость, бесплатная няня может на время заменить родителей и посидеть с детьми.

При этом стоит учитывать, что в программе есть некоторые ограничения. «Социальная няня» подходит исключительно для тех семей, где воспитываются два и более детей в возрасте до полутора лет, пишет «МК в Питере».

Также для многодетных семей города на Неве доступны и другие льготные программы. Например, члены таких семей могут бесплатно передвигаться по северной столице на общественном транспорте, а детей зачисляют в школы без очереди.

Ранее сообщалось, правительство дополнительно направило 15 миллиардов рублей на погашение ипотеки многодетных семей.

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Петербургские многодетные семьи могут получить бесплатную няню для ребенка
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