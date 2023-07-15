В Подмосковье случилась авария с участием Porsche, BMW и еще 11 авто

В Подмосковье на Минском Шоссе случилась авария с участием 13 автомобилей. Машины просто протаранила фура. На дороге буквально разбросаны смятые и искореженные Porsche, Mercedes, BMW, Mitsubishi и другие транспортные средства.

Видеоролик с места событий разлетелся по социальным сетям москвичей. Очевидцы случившегося переживают, что в аварии серьезно могло пострадать большое количество человек.

Официальной информации по поводу произошедшего еще не поступало. По предварительным данным, пострадавшие точно есть, подробности выясняются.

В настоящее время на месте страшного дорожно-транспортного происшествия работают специалисты. Сейчас причины и детали масштабной автомобильной аварии устанавливаются, ведутся проверки.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Горском шоссе в аварии погиб мотоциклист.