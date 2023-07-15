После госпитализации у Дроздова диагностировали катаракту и глаукому

У ученого и телеведущего Николая Дроздова диагностировали катаракту и глаукому. Мужчина попал в больницу, где ему провели полное обследование. Теперь предстоит длительное лечение с последующей реабилитацией.

Уже известно, что зрение в одном глазу Дроздова сильно ухудшилось. Сейчас профессиональные врачи столичной клиники делают все возможное, чтобы восстановить зрение. Об этом написали в телеграм-канале SHOT.

Сам 86-летний телеведущий отмечает, что проблемы с глазами у него начались после неудачного падения в январе этого года, после чего ему заменили хрусталик. Пока неизвестно, чем именно все может закончиться. Родные и близкие ученого выражают надежду на лучшее.

Ранее сообщалось, что фигурист Роман Костомаров обратился с благодарностью к своим болельщикам после поддержки в длительном лечении.