Россиянам назвали способы защиты от животных-переносчиков чумы и бешенства

Россиянам назвали способы защиты от животных-переносчиков чумы и бешенства
Фото: pxhere.com

Дикие животные часто вызывают умиление, а не страх. Грызуны или лисы заинтересовывают детей и взрослых, так что те яро пытаются погладить их и «подружиться» с ними. Такое поведение с животными может стать по-настоящему роковой ошибкой, ведь те являются переносчиками многих опасных болезней. Подробнее о том, кого стоит опасаться и как вести себя с животными, в материале gazeta.spb.

Кого из животных лучше не трогать?

Контакта лучше избегать со всеми дикими животными. Чуму и тиф вполне могут переносить маленькие безобидные грызуны, а кажущиеся дружелюбными лисы и еноты способны заразить человека смертельным бешенством даже без укуса.

Что делать?

Есть несколько методов защиты от таких животных. В первую очередь, стоит вспомнить о дератизации. Ее можно заказать прямо на дачный участок. Единственное, стоит учитывать, что против вредителей используются химикаты, поэтому сразу заходить на участок не стоит.

Также стоит скосить травы на участке и проложить тропинки. Все сухие сучья и деревья с территории требуется убрать для собственной безопасности, так как в таких местах домики строят грызуны. Об этом написали в телеграм-канале «‎Объясняем.рф».

Отдельно крайне важно следить за маленькими детьми, которые в этом вопросе более всего уязвимы.

Если уже укусили

На укусы грызунов и лис важно реагировать крайне оперативно, чтобы сразу получить необходимую медицинскую помощь.

Сначала рану нужно промыть мыльным раствором или перекисью водорода. После этого лучше сразу обратиться к врачу за помощью. При необходимости будут сделаны прививки от бешенства. Если все сделать вовремя, то заражения удастся избежать.

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Россиянам назвали способы защиты от животных-переносчиков чумы и бешенства
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