Любителей сырого мяса предупредили о летальном исходе из-за червей

Мясо, которое не прошло в полном объеме термическую обработку, может стать обиталищем для круглых червей семейства Trichinella. Съев кусочек, зараженный паразитами, есть риск заболеть трихинеллезом — если не бороться с заболеванием, летальность достигает 50%.

Путь передачи заболевания

Мясо пораженных трихинеллами домашних и диких животных ни в коем случае нельзя есть. Если попробовать необработанное мясо сырым, то черви-паразиты попадают в организм человека, заражая нового хозяина. Хозяйки, которые пробуют во время готовки сырой фарш, также могут заразиться. Помимо фарша и самого сырого мяса опасны строганина, а также сало.

Как обработать мясо?

Личинки трихинелл устойчивы к различным температурам и победить червей крайне сложно. Как отмечают в Роспотребнадзоре, при варке мяса толщиной около 10 см личинки погибают только через 2-2,5 часа. При этом соление, копчение, замораживание никак не повлияют на паразита. Избавиться от червей также не поможет нагревание мяса в микроволновой печи до 81 градуса — только полная термическая обработка.

Симптомы заболевания

Если же все же такое мясо опало в организм человека, то ждать симптомов от одного-двух дней до шести недель. У инфицированного человека тошнота и диарея, затем боли в мышцах, отек лица и глаз, кожный зуд. Далее человек теряет координацию. Если не лечиться, то вероятность летального исхода достигает 50%.

Профилактика

Мясо нужно покупать только в проверенных торговых точках. Дичь перед употреблением следует сдать на трихинеллоскопическую экспертизу. Не стоит пробовать сырой фарш, после прокручивания мяса важно тщательно вымыть мясорубку и другие приборы. Употребляйте в пищу только тщательно прожаренное или проваренное мясо.