В Петербурге стартовали соревнования «Медный всадник»

В Петербурге в воскресенье, 16 июля, стартовала «железная дистанция» соревнований по триатлону «Медный всадник». Побороться за звание лучшего спортсмена вышли более 420 участников.

В Петербурге стартовали соревнования «Медный всадник», в которых могут участвовать спортсмены-любители. Участникам, которые вышли на полную дистанцию, предстоит пройти сложный путь: нужно проплыть 3,8 км, далее сразу же пересесть на велосипед и преодолеть еще 180,2 км, а потом еще и пробежать 42,195 км.

«Только что в Петербурге, на Гребном канале, стартовала «железная дистанция» соревнований по триатлону «Медный всадник»», — рассказали утром в воскресенье, 16 июля, в комитете по физической культуре и спорту.

Напомним, что для менее спортивных петербуржцев, привыкших передвигаться на автомобиле, из-за соревнований по триатлону введены ограничения на дорогах.