В Петербурге стартовали соревнования «Медный всадник»

В Петербурге стартовали соревнования «Медный всадник»
Фото: Baltphoto

В Петербурге в воскресенье, 16 июля, стартовала «железная дистанция» соревнований по триатлону «Медный всадник». Побороться за звание лучшего спортсмена вышли более 420 участников.

В Петербурге стартовали соревнования «Медный всадник», в которых могут участвовать спортсмены-любители. Участникам, которые вышли на полную дистанцию, предстоит пройти сложный путь: нужно проплыть 3,8 км, далее сразу же пересесть на велосипед и преодолеть еще 180,2 км, а потом еще и пробежать 42,195 км.

«Только что в Петербурге, на Гребном канале, стартовала «железная дистанция» соревнований по триатлону «Медный всадник»», — рассказали утром в воскресенье, 16 июля, в комитете по физической культуре и спорту.

Напомним, что для менее спортивных петербуржцев, привыкших передвигаться на автомобиле, из-за соревнований по триатлону введены ограничения на дорогах.

новости СПб плавание триатлон


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге стартовали соревнования «Медный всадник»
Любителей сырого мяса предупредили о летальном исходе из-за червей
Пострадавшим от укусов соседских пчел напомнили о праве обратиться в суд
Взрослых петербуржцев предупредили об опасности ветряной оспы
СК принял к производству дело о драке на Невском проспекте
Дерматовенеролог напугал петербуржцев церкариозом после купания в пруду с утками
Разводку мостов в Петербурге продлили до шести часов утра
«Зенит» взял четвертый Суперкубок России подряд