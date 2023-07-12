Соревнования по триатлону изменят платы автомобилистов в Приморском и Петроградском районах

С 12 по 20 июля в Петербурге будут проходить соревнования по триатлону «Медный всадник», а также Первенства России по триатлону и Чемпионата России по триатлону. Участники будут выяснять, кто быстрее преодолеет дистанцию, на которой нужно сначала бежать, потом ехать на велосипеде, а далее плыть. Трассой выступит городское пространство, из-за чего автомобилистом ограничат в Приморском и Петроградском районах. Об этом предупредили в комитете по транспорту.

Запрет движения

С 12 июля до 20:00 20 июля нельзя проехать по Футбольной аллее и Центральной аллее. Также с 04:00 до 20:00 14 июля недоступны будут набережная Гребного канала, Северная дорога от Бодрова переулка до Южной дороги, Теннисная, Футбольная, Центральная и Велосипедная аллеи.

На следующий день, 15 июля, с 13:00 до 17:00 будут снова заблокированы Теннисная, Футбольная, Центральная и Велосипедная аллеи. Эти же ограничения будут актуальны с 04:00 16 июля до 02:00 17 июля.

Ограничения в воскресенье, 16 июля

В выходной день нельзя будет проехать по Приморскому проспекту в направлении от улицы Савушкина до дома 65, а также по Приморскому шоссе от улицы Савушкина (у комплекса «Лахта-цетр») до у Планерной улицы.

С04:00 до 20:00 также не будут доступны набережная Мартынова от Бодрова переулка (по самому переулку также нельзя будет проехать) до улицы Рюхина, набережная Гребного канала, Северная дорога от Бодрова до Южной дороги и сама Южная дорога от Теннисной аллеи до Северной дороги.

Ранее стало известно, что Мишустин поручил закончить разработку проекта ВСМ Москва — Петербург до конца июля.