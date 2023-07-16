Запаркованность у санаториев под Петербургом изменила работу автобусов

Хорошая погода в воскресный день негативно сказалась на работе общественного транспорта — так, большое количество отдыхающих в санаториях под Петербургом изменило трассу автобуса №310.

Отдыхающие и родственники посетителей санаториев «Дюны» и «Белые ночи» устроили локальный транспортный коллапс недалеко от оздоровительного учреждения. Как отмечают в пресс-службе «Организатора перевозок», автомобилисты заставили машинами всю парковку, из-за чего не может проехать автобус №310. Трассу общественного транспорта временно скорректировали.

«В связи с запаркованностью проезжей части у санатория «Белые ночи» и «Дюны» временно изменена трасса автобусного маршрута № 310. Автобус № 310 следует до Заречной ул., обязательная остановка «ТЭЦ»», — указано в сообщении ведомства.

Напомним, что петербургские депутаты утвердили приватизацию санатория «Белые ночи».