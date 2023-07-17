В Петербурге из-за погоды сдвинули разводку мостов для репетиции парада

Из-за изменения погодных условий в Петербурге первая дневная репетиция главного Военно-морского парада пройдет не 19, а 18 июля.

Уже во вторник, 18 июля, в Петербурге пройдет первая разводка мотов. Мероприятие, которое связано с подготовкой к главному Военно-морскому параду, перенесли с 19 июля из-за усиления ветра и общим ухудшением погоды.

«Разводки Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов состоятся 18 июля с 10.55 до 12:15», — рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Там также подчеркнули, что график может быть снова скорректирован в случае необходимости.

Напомним, что в сам праздничный день 30 июля с 07:00 до 14:00 часов не будут доступны не только мосты через Неву, но и главные городские магистрали. Среди них, например, Невский проспект и Гороховая улица.