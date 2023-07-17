На трассе «Кола» под Петербургом развод моста задержит автомобилистов

На 40 километре трассы «Кола» 18 июля на 45 минут будет перекрыто движение из-за разводки Ладожского моста. Переправу поднимут в 15:00.

На трассе «Кола», которая связывает Петербург с Петрозаводском, Мурманском, Печенгой и границей с Королевством Норвегия, будет перекрыта. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение будет перекрыто 18 июля с 15:00 до 15:45 из-за разводки Ладожского моста.

«…Будет производиться разводка моста через реку Нева на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — заявили в ведомстве.

При этом в сообщении указано, что разводка может производиться только при скорости ветра до 15 м/с. При этом в Петербурге 18 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности.