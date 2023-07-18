На Сиреневом бульваре вместо гаражей появится школа для детей-инвалидов за 3 млрд рублей

На Сиреневом бульваре вместо гаражей появится школа для детей-инвалидов за 3 млрд рублей
Фото: Baltphoto / Вероника Овсянникова

Заявки прекратят принимать 16 августа. Сейчас на территории стоят гаражи.

СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» объявил конкурс на строительство начальной и общеобразовательной школы для детей-инвалидов на Сиреневом бульваре в Выборгском районе Петербурга. Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.

Учреждения собираются построить на пересечении Сиреневого бульвара и улицы Есенина, около сада Ивана Фомина. На данный момент на территории стоят гаражи, их планируют снести. Максимальная цена контракта – более 3 млрд рублей. Заявки на участие в конкурсе перестанут принимать 16 августа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге будут решать проблему компенсаций после сноса гаражей. Поясним, на данный момент, если гаражи снесли на месте зданий, построенных по проектам ГЧП или концессий, владельцем светит целое ничего – компенсации не предусмотрено.

гаражи инвалиды новости СПб школы


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На Сиреневом бульваре вместо гаражей появится школа для детей-инвалидов за ...
Госдума приняла законопроект, согласно которому у россиян будет постоянное ...
В Воронежской области задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин
В Роспотребнадзоре петербуржцев предупредили об опасности консервации
Второй этап капремонта «Ломоносовской» начнется 20 июля
Выделенную полосу разместили на Невском проспекте
Въезд в Петербург может стать платным
Синоптик Колесов пообещал петербуржцам холодную и дождливую неделю