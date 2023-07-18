На Сиреневом бульваре вместо гаражей появится школа для детей-инвалидов за 3 млрд рублей

Заявки прекратят принимать 16 августа. Сейчас на территории стоят гаражи.

СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» объявил конкурс на строительство начальной и общеобразовательной школы для детей-инвалидов на Сиреневом бульваре в Выборгском районе Петербурга. Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.

Учреждения собираются построить на пересечении Сиреневого бульвара и улицы Есенина, около сада Ивана Фомина. На данный момент на территории стоят гаражи, их планируют снести. Максимальная цена контракта – более 3 млрд рублей. Заявки на участие в конкурсе перестанут принимать 16 августа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге будут решать проблему компенсаций после сноса гаражей. Поясним, на данный момент, если гаражи снесли на месте зданий, построенных по проектам ГЧП или концессий, владельцем светит целое ничего – компенсации не предусмотрено.