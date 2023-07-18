На набережной Лейтенанта Шмидта к Дню ВМФ вымыли памятник Ивану Крузенштерну

«Банный день» у монумента не обошелся без 250 литров воды. Также его покроют защитным покрытием.

В Петербурге полным ходом идет подготовка к проведению Главного военно-морского парада по случаю Дня ВМФ. На набережной Лейтенанта Шмидта преобразили один из символов праздника — памятник Ивану Крузенштерну, его отмыли и теперь жители и гости города увидят его во всей красе.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», Иван Крузенштерн – руководитель первой русской кругосветной экспедиции. Памятник ему помыли несмотря на дождливую погоду. А покрывать специальным покрытием его будут в солнечный день – монумент должен высохнуть. Для помывки использовали 250 литров воды.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в акваторию Невы вышли военные корабли ко Дню ВМФ. Судна заметили горожане. Снимками с места событий они уже поделились в своих социальных сетях. Швартоваться военные корабли начали вдоль Смольной набережной.